Беспилотник упал и взорвался в российском регионе Baza: в Брянской области упал и взорвался беспилотник

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Telegram-канал Baza сообщает, что в ночь на 1 июня в Брянской области в 70 км от границы с Украиной упал и взорвался беспилотник. По данным канала, инцидент произошел в населенном пункте Найтоповичи, в результате взрыва никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Кроме этого, по информации Baza, еще один украинский дрон сбросил две бомбы на окраине населенного пункта Старая Николаевска Курской области. В сообщении канала говорится, что атака произошла 1 июня около 05:00, в результате нападения никто не пострадал. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.