Baza: беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что утром 5 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области. Как утверждают авторы, в результате произошедшего пострадали два человека. Также они добавляют, что повреждения получили два самолета. Местные власти пока не комментировали эту информацию.

По данным Baza, беспилотник некоторое время летал над аэропортом, после чего упал на взлетно-посадочную полосу. Другие подробности инцидента источник не приводит.

Ранее произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области. К тушению было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать попадание в резервуар с нефтепродуктами неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника.

29 ноября СМИ сообщали, что украинские военные обстреляли приграничные деревню Ломаковка и поселок Марица под Брянском. По данным источников, в результате атак пострадал один пенсионер. Местные власти эту информацию не комментировали.