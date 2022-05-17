После обстрелов в Курской области возбудят дело Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрелов в Курской области

Сотрудники Следственного комитета России / Фото РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ села Алексеевка в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Атака ВСУ произошла рано утром, российские пограничники подавили удары ответным огнём.

В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности, — рассказали представители СК.

17 мая село Алексеевка в Глушковском районе Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. В результате атаки ВСУ был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших не зафиксировано. Фотографии последствий обстрела опубликовал губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее Бастрыкин поручил поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области. За время спецоперации в регионе получили повреждения различной степени 280 домов, 85 легковушек и грузовых авто.