Бастрыкин поручил разобраться с неоплатой работы горняков в Забайкалье

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Часть кольцевой дороги и федеральной трассы на Курган перекрыли в Екатеринбурге из-за смога от тлеющего торфяника. Также школьников микрорайона Солнечный, находящегося рядом с очагами горения, отправили на дистанционные занятия. Об этом сообщает ОТР.

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