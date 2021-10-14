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Бастрыкин поручил разобраться с неоплатой работы горняков в Забайкалье

13:04, 14 октября 2021
Бастрыкин поручил разобраться с неоплатой работы горняков в Забайкалье Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с неполной выплатой зарплаты рабочим горнорудной компании «Дархан». Горняки недополучали от пяти тысяч рублей и больше, к тому же у них вычитали по 10 тысяч за столовую, в которую они не ходили. Рабочие устроили забастовку в посёлке Золотореченске Оловяннинского района Забайкалья. Об этом сообщает «МК в Чите», ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю Юрию Русанову представить доклад о ходе проверочных мероприятий. Результаты проверки проконтролируют в центральном аппарате ведомства, — указано в сообщении.

Забайкальские следователи начали доследственную проверку.

Ранее забастовку устроили таксисты из подмосковных городов Сергиев Посад и Клин. Они возмущены условиями агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Водители жалуются, что им срезали надбавки за минимальные заказы, из-за чего стоимость поездки на такси стала не дороже, чем в маршрутке. В знак протеста часть водителей отказывались от приёма заказов, пытаясь создать дефицит свободных машин.

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