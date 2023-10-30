Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков в Махачкале

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Дагестану установить организаторов и участников произошедшего.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку, — говорится в сообщении.

Призывы к насилию и выходу на акции в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале были размещены в социальных сетях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Вечером 29 октября жители Махачкалы собрались в местном аэропорту в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Они выступали против этого в знак солидарности с жителями сектора Газа.

В результате пострадали более 10 человек, в том числе двое полицейских. Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Задержаны 59 участников акции.

Глава республики Сергей Меликов назвал произошедшее цинизмом и предательством. По его словам, беспорядки, как и другие попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, создать протестный фон, организуются из-за рубежа врагами России.