Коммунисты и чиновники поссорились из-за ориентации легенды балета Члены КПРФ Башкирии обвинили чиновников в ЛГБТ-пропаганде из-за танцора Нуреева

Фото: ИТАР-ТАСС

Рудольф Нуреев

В Башкирии депутаты КПРФ обвинили чиновников в пропаганде ЛГБТ из-за продвижения в республике образа советского артиста балета Рудольфа Нуреева, имевшего гомосексуальную ориентацию, сообщается на сайте фракции. Коммунисты обратились с жалобой к главе Курултая Константину Толкачеву, однако тот не поддержал инициативу депутатов и призвал «не поливать грязью» балетмейстера, имевшего башкирские корни.

Примером чего, по мнению наших чиновников, должен служить для детей образ этого развращенного западной культурой суперэгоиста, никогда не считавшего Башкортостан своей Родиной?! Разве не является продвижение чиновниками образа этого яркого представителя ЛГБТ-сообщества открытой пропагандой гомосексуализма, против чего направлен принятый недавно Госдумой РФ закон? — говорится в обращении за подписью главы башкирской фракции КПРФ Юнира Кутлугужина.

Как указано в заявлении главы фракции, в республике сложилась «неприглядная ситуация» в сфере искусства из-за создания «культа предателя», осужденного за измену родине в СССР. Коммунист возмутился, что именем Нуреева названы улица в Уфе, музей и балетная труппа, а также тем, что ежегодно на бюджетные средства организуется фестиваль в честь артиста, имя которого также носит хореографический колледж.

Глава Курултая, комментируя обращение, выразил надежду, что инициатива отражает личную точку зрения Кутлугужина, но не всей фракции КПРФ. По мнению Толкачева, таким образом депутаты пытаются «внести диссонанс» в самом начале работы седьмого созыва парламента, говорится в Telegram-канале Госсобрания.

Неужели в трудный для Родины час, когда представители других наших фракций ежедневно формируют гуманитарные конвои для передовой, сами принимают участие в спецоперации, фракция КПРФ не придумала ничего лучше, как полить грязью выдающегося человека, неотъемлемую часть не только республиканской, не только всероссийской, но и мировой культуры, человека, которым мы все гордимся, — подчеркнул Толкачев.

Спикера Курултая поддержал глава фракции «Единой России» Салават Хусаинов. Представитель КПРФ, вице-спикер республиканского парламента Вадим Старов, в свою очередь, назвал ситуацию недоразумением и заявил, что во фракции не был согласован вопрос относительно Нуреева.

Танцор Рудольф Нуреев в 1961 году на гастролях в Париже попросил политического убежища и стал первым среди советских артистов невозвращенцем в СССР, в связи с чем был осужден в Союзе за измену родине и заочно приговорен к семи годам заключения. Отец и дед Нуреева были родом из Башкирии, мать родилась в Татарстане. После побега на Запад балетмейстер начал встречаться с датским танцовщиком Эриком Бруном.

Ранее в Москве гомосексуал пожаловался в полицию на парня и девушку, целовавшихся в вагоне метро. Комментируя этот случай, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов не исключил, что автор жалобы пытался спровоцировать скандал и покинуть страну «под видом политической жертвы».