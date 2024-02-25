Балицкий рассказал, что стало с запорожцами — противниками СВО Балицкий: мы выселяли из Запорожской области семьи, которые не поддержали СВО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жителей Запорожской области, которые не поддержали специальную военную операцию, до присоединения региона к России выселяли на Украину, рассказал в интервью журналисту Надане Фридрихсон губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, выселяли в том числе принудительно и целыми семьями.

Теперь что касается «спящих». Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех кто оскорблял флаг, гимн России, президента, — сообщил губернатор.

Балицкий пояснил, что процедура проводилась по «положению», действовавшему в регионе до его присоединения к РФ. По заявлению главы региона, выселения проводилось, поскольку власти понимали, что конкретных людей было «не переубедить» и в итоге с ними придется «разбираться еще жестче».

Чиновник добавил, что жизни выселяемых порой находились под угрозой, поскольку «их просто могли убить соседи». По признанию Балицкого, на первых этапах спецоперации фиксировались факты «самосудов».

Ранее Евгений Балицкий выразил уверенность, что переговоры с Украиной возможны лишь после ее полной капитуляции. По мнению губернатора Запорожской области, это единственное условие, при котором исключено повторение украинского конфликта.

Он также приводил рассказы пленных солдат ВСУ о том, что им приходится идти в бой по принуждению. По утверждению Балицкого, большинство пленных страдают различными заболеваниями и за ними не было никакого ухода, люди были брошены в окопах и не могли обратиться за медицинской помощью.