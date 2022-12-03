Российский губернатор призвал жителей выбрасывать повестки в мусор Балицкий опроверг заявления о проведении мобилизации в Запорожской области

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения о проведении военной мобилизации в регионе. В своем Telegram-канале он заявил, что местные жители могут участвовать в военной операции только на добровольной основе. В случае прихода повестки он призвал выбрасывать их в мусор.

В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. <...> Если же вам подкинули так называемую повестку, можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода повесток и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, — написал Балицкий.

При этом он уточнил, что жители Запорожской области могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.