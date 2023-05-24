В Бурятии планируют уничтожить три тысячи бакланов

Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/Global Look Press

В Бурятии планируют отстрелять три тысячи бакланов за весенне-осенний сезон. Такое решение было принято из-за засилья хищных птиц, которые съедают слишком много омуля в период нереста, чем наносят вред природе. Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова заявила, что учеными-орнитологами были даны рекомендации по регулированию популяции птиц на территории республики, сообщает «МК в Бурятии».

Последний год мы плотно работаем в данном направлении. Был размещен государственный заказ министерства природных ресурсов и экологии РБ на научно-исследовательские работы по мониторингу численности этой птицы в нашем регионе, проведен ее учет, и даны рекомендации по регулированию от ученых-орнитологов, — уточнила Дамдинова.

Засилье птиц вызвало беспокойство общественности, в связи с чем Бурприроднадзор взял ситуацию на свой контроль. Было издано решение и выданы специальные разрешения на добычу бакланов в пяти районах, где птицы гнездуются чаще всего. Это Кабанский, Баргузинский, Прибайкальский, Северобайкальский и Селенгинский районы.

Недавно начался первый этап работы. Утилизация бакланов предполагает несколько вариантов — скармливание охотничьим собакам, отбор биологического материала для выявления заразных заболеваний, захоронение в скотомогильниках и сжигание на специальных площадках в безопасный от пожаров период.

Орнитолог Александр Сорокин ранее назвал невозможным использование орлов для борьбы с беспилотниками. Специалист назвал «областью фантастики» прозвучавшее в Госдуме предложение сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры.