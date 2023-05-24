Пенсионерка пострадала при обстреле села в Белгородской области Гладков сообщил о ранении 85-летней женщины при обстреле ВСУ погранперехода в Козинке

Фото: МО Украины

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадала 85-летняя бабушка, у нее легкая контузия.

Травма была получена от взрывной волны. Сейчас она доставлена в Центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

«Коммерсант» пишет, что обстрел Козинки со стороны ВСУ произошел около 15:30, в этот момент у пропускного пункта в селе работали журналисты, среди которых были представители Telegram-каналов SHOT и Readovka, а также корреспонденты газеты «Известия», из них никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что около 15:00 в небе над Белгородской областью взорвали дрон-камикадзе ВСУ. По данным канала, беспилотник сбили пограничники, БПЛА FPV сдетонировал в воздухе. Сведений о пострадавших не поступало, разрушений на земле не зафиксировано. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.