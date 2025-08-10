Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 14:42

Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео

В Севастополе пенсионерка на внедорожнике насмерть сбила подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во дворе одного из жилых домов Севастополя 66-летняя женщина за рулем внедорожника Mitsubishi совершила наезд на 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. По предварительным данным, подросток вместе с молодым человеком спокойно шли по дворовой территории, когда в их сторону внезапно направился черный внедорожник. Юноша успел отпрыгнуть в сторону, а девушка попала под колеса автомобиля.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 14 часов 53 минут 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома № 43 по проспекту Октябрьской Революции, выезжая из прилегающей территории, при повороте направо, допустила наезд на 16-летнюю девушку пешехода, двигавшуюся слева направо по ходу движения автомобиля, — сказано в сообщении.

Экстренно доставленную в больницу пострадавшую спасти не удалось. В управлении МВД по Севастополю подтвердили, что водитель была трезва в момент ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Погибли мальчики пяти лет и одного года. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

ДТП
происшествия
Севастополь
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО
В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.