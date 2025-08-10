Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео В Севастополе пенсионерка на внедорожнике насмерть сбила подростка

Во дворе одного из жилых домов Севастополя 66-летняя женщина за рулем внедорожника Mitsubishi совершила наезд на 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. По предварительным данным, подросток вместе с молодым человеком спокойно шли по дворовой территории, когда в их сторону внезапно направился черный внедорожник. Юноша успел отпрыгнуть в сторону, а девушка попала под колеса автомобиля.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 14 часов 53 минут 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома № 43 по проспекту Октябрьской Революции, выезжая из прилегающей территории, при повороте направо, допустила наезд на 16-летнюю девушку пешехода, двигавшуюся слева направо по ходу движения автомобиля, — сказано в сообщении.

Экстренно доставленную в больницу пострадавшую спасти не удалось. В управлении МВД по Севастополю подтвердили, что водитель была трезва в момент ДТП. Возбуждено уголовное дело.

