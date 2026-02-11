Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 20:14

Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света

Власти Белгородской области сообщили о перебоях со светом после атаки ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, в результате чего серьезно пострадали объекты инфраструктуры, рассказали в оперштабе региона. Атака привела к перебоям в электроснабжении, из-за чего в нескольких муниципалитетах зафиксировано отключение света.

В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах, — подтвердили в штабе.

Экстренные службы уже приступили к оценке масштабов разрушений и восстановительным работам на поврежденных участках. Несмотря на значительный ущерб для городского хозяйства, человеческих жертв удалось избежать. Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают жителей сохранять бдительность во время сигналов воздушной тревоги.

Ранее украинские дроны-камикадзе совершили налет на Брянскую область, в результате атаки умер один сотрудник агропромышленного предприятия в селе Бровничи. Губернатор региона Александр Богомаз принес соболезнования семье погибшего и пообещал, что родственникам будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

