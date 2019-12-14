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Житель Казани направил благодарственное письмо в республиканское управление ГИБДД, в котором рассказал, как после поломки на дороге его семью спасли сотрудники отдельного спецбатальона ДПС.

Мужчина ехал с женой и трёхлетней дочерью по загородной трассе, как вдруг заглох двигатель автомобиля. В одиночку справиться с поломкой он не смог, жена и дочь уже начали замерзать, когда,...