Житель Стерлитамака снял на видео, как в городе между сугробами укладывают асфальт. Дорожники трудились на 12-градусном морозе.
14 декабря. Температура на улице — минус 12 градусов. Город Стерлитамак, улица Строителей, — говорит свидетель в ролике, который он прислал в местную редакцию UFA1.RU.
На кадрах видно, как рабочие перемешивают горячую асфальтобетонную смесь со снегом, в результате чего идёт пар.
Как писал NEWS.ru, российские инженеры разработали необычный способ борьбы со снегом на дорогах. Для того чтобы избавиться от сугробов, предложено использовать электропроводящий бетон. Специалисты РосдорНИИ считают, что его можно укладывать вдоль краёв проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега, а вода, в свою очередь, будет стекать в ливневую канализацию. Это позволит быстро освобождать дороги от сугробов и избежать обледенения трасс, что часто приводит к авариям и заторам.
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