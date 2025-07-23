Арестованного в мае экс-главу Керчи оставили под стражей

Суд оставил без изменений постановление Керченского городского суда Республики Крым об аресте бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. При этом суд учел обстоятельства дела, тяжесть преступления и сведения о личности Брусакова.

Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в заявлении.

Керченский городской суд арестовал Брусакова в рамках серии уголовных дел о превышении должностных полномочий в конце мая. Его подозревают в нелегальном распоряжении землями. По данным источника, дела в отношении Брусакова возбудили в апреле, однако производство по ним было приостановлено. Позднее его открыли вновь.

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