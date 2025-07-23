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23 июля 2025 в 09:29

Арестованного в мае экс-главу Керчи оставили под стражей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд оставил без изменений постановление Керченского городского суда Республики Крым об аресте бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. При этом суд учел обстоятельства дела, тяжесть преступления и сведения о личности Брусакова.

Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 30 мая 2025 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в заявлении.

Керченский городской суд арестовал Брусакова в рамках серии уголовных дел о превышении должностных полномочий в конце мая. Его подозревают в нелегальном распоряжении землями. По данным источника, дела в отношении Брусакова возбудили в апреле, однако производство по ним было приостановлено. Позднее его открыли вновь.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Как узнал источник, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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