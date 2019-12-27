Максим Ковальков Максим Ковальков Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Красноярский краевой суд подтвердил решение районного суда о продлении ареста до 18 марта 2020 года генеральному директору ООО «Сисим» Максиму Ковалькову по делу о прорыве дамб на прииске, где погибли 17 работников золотодобывающей артели. Апелляцию на решение Железнодорожного райсуда Красноярска подал адвокат Ковалькова.

Судья постановила оставить решение Железнодорожного районного суда без изменений, — сообщили ТАСС в краевом суде.

Как писал NEWS.ru, 19 октября после разрушения дамб на реке Сейба селевой поток затопил два временных общежития в Курагинском районе Красноярского края. По факту трагедии заведено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении работ, арестованы гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков, мастер компании Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов. По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».

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