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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 31 декабря в Москве будут наблюдаться резкие перепады давления. Так называемая «барическая пила» продержится все первые дни 2020 года.

«Барическая пила» — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким, — рассказал РИА Новости Синенков. По...