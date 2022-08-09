Алиханов заявил, что Калининград достиг лимита провоза товаров через Литву

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Калининградская область уже достигла установленных Евросоюзом лимитов на железнодорожный транзит большей части грузов через Литву, заявил в рамках дискуссии клуба «Валдай» губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, при определении нормы по транзиту в ЕС не учли примерно полмиллиона тонн грузов, которые ранее ввозились в область автотранспортом, передает РИА Новости.

Мы уже исчерпали установленные европейцами лимиты на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатур грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов, — сказал Алиханов.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис предположил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. По его словам, государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с калининградским транзитом путем переговоров. По его словам, механизмы решения этого вопроса наверняка существуют, а к прочим мерам Москва прибегнет, только если «мы наткнемся на стену глухого непонимания».