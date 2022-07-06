Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в будущем с ЕС будут достигнуты договоренности по транзиту в регион товаров из других частей России. Он предложил договариваться о создании коридора, по которому можно будет проехать в регион без съезда на территорию Литвы.

Давайте создадим собственный сухопутный коридор, такой экспресс-коридор без возможности съезда с него на территорию Литовской Республики, ограниченный, допустим, специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде. Вот это, я считаю, будет правильным, — сказал губернатор.

Журналист Збынек Петрачек ранее заявил, что Литва «выставила себя на посмешище» из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Он указал на то, что Брюссель не стал поддерживать решение Вильнюса об одностороннем ограничении транзита через свою территорию. По словам обозревателя, Европа планирует принять компромиссное решение по данному вопросу. Он добавил, что Европа «песочит» Литву за это решение.