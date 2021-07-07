Аксёнов пригрозил нарушителям ковидных ограничений отключить свет и воду

Нарушителей коронавирусных ограничений в Крыму могут оставить без воды и электричества. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов, пишет «МК в Крыму».

По его словам, жёсткие санкции будут грозить предпринимателям, которые не соблюдают масочный режим и не выполняют требования Роспотребнадзора. Таких бизнесменов также лишат поддержки государства.

У нас с вами ЧС, режим пандемии. Меня интересует выполнение требований, — сказал глава Крыма.

Аксёнов сообщил, что для фиксации нарушений будет создан специальный реестр. В случае если выявленное нарушение не было устранено, то предприятия в него внесут.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России введены «очень мягкие» ограничения из-за коронавируса. Он также отметил, что на противодействие распространению COVID-19 власти уже потратили больше триллиона рублей.