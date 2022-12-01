Аксенов пообещал отметить Новый год в Крыму без лишних трат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские города украсят перед новогодними и рождественскими праздниками без лишних расходов, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова. По его словам, не следует тратить «лишние деньги» на празднования, у которых должен быть «моральный аспект». Глава республики уточнил, что когда россияне «рискуют жизнью на передовой», развлечения должны иметь границы. При этом политик пояснил, что полностью отказываться от иллюминации в городах полуострова не стоит.

Он добавил, что власти не намерены никак ограничивать частные празднования, однако призвал жителей региона не делать их излишне пафосными, чтобы не обижать других.

За бюджетные деньги салюты и фейерверки — нет. Но запрета на продажу салютов и фейерверков в частном порядке нет, — уточнил Аксенов.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что власти региона отказались финансировать праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года. Он отметил, что такое решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине, а сэкономленные бюджетные средства будут перераспределены на приоритетные нужды. Он добавил, что в муниципалитетах могут быть предусмотрены минимальные траты предпринимателей и общественников, например на украшение елки. При этом он заверил, что воспитанники детских садов, учащиеся школ и пациенты детских больниц без поздравлений не останутся.