В Крыму отказались тратить бюджет на празднование Нового года Глава парламента Крыма Константинов: не время праздновать, когда наши солдаты рискуют жизнями на фронте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма отказались финансировать праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года, сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов. Он отметил, что такое решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине, а сэкономленные бюджетные средства будут перераспределены на приоритетные нужды.

Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года, — написал Константинов.

Он добавил, что муниципалитетах могут быть предусмотрены минимальные траты предпринимателей и общественников, например, на украшение елки. При этом он заверил, что воспитанники детских садов, учащиеся школ и пациенты детских больниц без поздравлений не останутся.

Частному бизнесу Константинов не поставил никаких ограничений, «кроме моральных». Также он предостерег крымчан от проведения крупных мероприятий, в том числе детских, в связи с действием на полуострове «желтого» уровня террористической опасности.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый второй гражданин объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.