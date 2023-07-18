Адвокат рассказал, какой срок грозит покалечившим кота Гришу Адвокат Исаев: покалечившим кота Гришу из Вышнего Волочка может грозить до пяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покалечившим кота Гришу в Тверской области может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными с применением садистских методов, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. При этом виновных нельзя будет привлечь к уголовной ответственности, если окажется, что кота мучили дети, не достигшие 16-летнего возраста, отметил юрист.

Ранее я уже высказывался по данному вопросу, призвав снизить возраст наступления уголовной ответственности по статье 245 УК РФ до 14 лет с обязательным введением электронного реестра лиц, осужденных за данные преступления, дабы ответственность за содеянное висела над ними всю их жизнь. Надеюсь, теперь эти предложения будут услышаны, — сообщил Исаев.

Адвокат считает, что по статье о жестоком обращении с животными нужно исключить условные сроки и активнее давать реальные.

С обязательным освещением процесса в центральных СМИ и на федеральных телеканалах, дабы каждый с детства понимал, что издевательства над животными поставят на нем публичное клеймо и сломает всю дальнейшую жизнь. Беда в том, что сейчас многие садисты, особенно юные, вообще не понимают, что за издевательства над животными могут наказать, и тем более серьезно. Для них это разновидность кровавого безопасного спорта и путь к самоутверждению своей низменной ущербной натуры. Думаю, государству пора положить этому конец, — заявил он.

Кота, предположительно, ставшего жертвой зоофилов, обнаружили в одном из дворов в Вышнем Волочке местные жители, назвавшие его Гришей. Как сообщало издание «МК в Твери», 10 июля изнасилованного питомца экстренно доставили на лечение в Москву, где ветеринары сейчас борются за его жизнь.