Адвокат подтвердила нахождение Навального в покровской колонии

https://static.news.ru/photo/ead58166-859e-11eb-a1d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный этапирован в ИК-2 города Покров Владимирской области, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Ей уже позволили встретиться там со своим подзащитным.

Мы посетили Навального в ИК-2. Он действительно находится там, — сообщила ТАСС Михайлова.

Она уточнила, что Навальный находится в карантинной камере вместе с пятью другими заключёнными. Жалоб на нарушения у него нет, «он бодр и весел».

Михайлову допустили к Навальному вместе с другим его адвокатом Вадимом Кобзевым.

В пятницу, 12 марта, Кобзев сообщил, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в неизвестном направлении. До понедельника не было известно, где находится оппозиционер.

Как писал NEWS.ru, о том, что осуждённый на 2,5 года Навальный в настоящий момент содержится в ИК-2 Покрова, стало известно 15 марта из письма 235-го Гарнизонного суда. Именно эта инстанция будет рассматривать жалобу, которую на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске подал представитель оппозиционера. Проведение процесса запланировано на 16 марта. Суд просит администрацию колонии обеспечить его участие в судебном заседании посредством видео-конференц-связи.

Навального осудили по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ было признано политически мотивированным. Также он признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.