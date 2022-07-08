«Адская» карусель в Ставрополе крутила детей более получаса без остановки

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В Ставрополе карусель в парке аттракционов кружила детей 36 минут без остановки, пока сотрудники безуспешно пытались вызволить маленьких пленников буквально бесконечного развлечения. Никто из детей не пострадал, сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам очевидцев, дети кричали от страха, равно как и их родители, которые просили работников аттракциона немедленно остановить качели. Одна из напуганных родительниц пригрозила техническим специалистам «встречей с ее мужем», который с минуты на минуту должен был прийти на помощь. Спустя 36 минут детей все-таки сняли с «путеводителя по девяти кругам ада» и передали родителям. Отмечается, что при спуске с карусели ребята ударились ногами о металлическую решетку.

Хотя никто из детей серьезно не пострадал, родители намерены привлечь к ответственности администрацию парка.

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