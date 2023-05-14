Абрикосовое пюре затруднило проезд жителям Новороссийска Фура с абрикосами перевернулась на трассе в Новороссийске

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В Новороссийске перевернулась фура с абрикосами, сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на региональное управление МВД. В результате аварии все фрукты, которые находились в прицепе, высыпались на дорогу. Движение на данном участке трассы затруднено.

По данным МВД, инцидент произошел утром 14 мая вблизи поселка Мефодиевка Краснодарского края. Водитель грузового авто зацепил опору моста, в результате чего прицеп перевернулся. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Нижегородской области фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком. После столкновения все боеприпасы высыпались на автодорогу. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Нижегородской области на объездной дороге перевернулась фура с ананасами. В результате аварии груз рассыпался по проезжей части. Пострадавших в результате ДТП не было.

Похожий случай произошел на трассе Челябинск — Москва. 11 декабря там перевернулся грузовик с мандаринами. На 1838-м километре трассы водитель грузовика Volvo врезался в КамАЗ. О пострадавших не сообщалось.