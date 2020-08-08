83-летний россиянин покорил Эльбрус

https://static.news.ru/photo/3937e442-da47-11ea-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Рамазан Джаппуев Фото: resort_elbrus/instagram.com

Житель Кабардино-Балкарии 83-летний Рамазан Джаппуев совершил восхождение на Эльбрус в честь своих коллег — первых строителей горного курорта. Его сопровождали сын Адамей — спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС со своими коллегами и дочь Саният — медик, работающая на канатно-кресельной дороге Чегет.

Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег — строителей-первопроходцев, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья, — говорится в сообщении АО «Курорт Эльбрус» в Instagram.

Уточняется, что восхождение началось 26 июля и ему не раз препятствовала плохая погода. Однако, по словам Саният, отец был настроен решительно и не отказывался от своего намерения. В итоге, попытка, совершённая в ночь с 8 на 9 августа увенчалась успехом. В 10 утра команда Рамазана уже стояла на восточной вершине Эльбруса, на высоте 5 621 метр. У Джаппуева есть ещё одна мечта — установить на Эльбрусе мемориальную доску, которая увековечила бы память об отважных строителях, заложивших здесь основы курортной инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. По данным ГУ МЧС по региону, житель Архангельской области получил травму ноги на горе Дыхтау. Для спасения мужчины спасатели привлекли коммерческий вертолёт фирмы Heliaction. Альпиниста доставили в альплагерь «Безенги». Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. На поисково-спасательные работы привлекались девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.