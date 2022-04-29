На строительство заводов по переработке ТКО в Крыму выделят 8 млрд рублей

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выделит более восьми миллиардов рублей на развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Крыму, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Как сообщает «360», Российский экологический оператор (РЭО) проконтролирует все этапы проекта.

Правительство подготовило проект постановления о правилах выделения Республике Крым средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры обращения с отходами. Планируем выделить региону более 8 млрд рублей. ППК РЭО в ручном режиме ведёт этот проект. Поручила Денису Буцаеву лично контролировать все этапы, — заявила Абрамченко.

По данным СМИ, уже к 2024 году будет создано достаточно мощностей, чтобы достичь стопроцентной сортировки отходов и двукратного снижения захоронения ТКО. Вице-премьер отметила, что Крым стал пилотной площадкой для этого проекта из-за высокого туристического потенциала.

Ранее Правительство России в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» выделило 10 млрд рублей на строительство восьми экотехнопарков в разных регионах страны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с регионами подготовит проектную документацию к началу 2023 года.