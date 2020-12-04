В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 77 смертей. Общее число умерших в столице достигло 9227.

По данным на утро 4 декабря, в столице было выявлено 632 057 случаев заражения, 6868 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 402 949 человек (+27 403 за последние сутки), 42 176 пациента погибли (+569 за последние сутки).

Накануне издание «Медиазона» сообщило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.