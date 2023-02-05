Более 30 тысяч человек в Смоленске остались без отопления В Смоленске 31 тысяча человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосетях

Авария на теплосетях Смоленска лишила отопления и горячей воды более 290 жилых домов в трех районах города , передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. В ведомстве пояснили, что происшествие случилось из-за утечки сетевой воды на улице Соболева и в результате течи из-под земли на пересечении улиц Докучаев и Коммунистической.

В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности с населением 31 тысяча человек, 48 социально значимых объектов. Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация», — сказали в главке.

На официальной странице пресс-службы Администрации Смоленска в соцсети «ВКонтакте» сообщили о демонтаже поврежденного участка трубы, сейчас ведется откачка воды в теплокамерах. Подчеркивается, что подача отопления возобновится в 13:00.

По состоянию на 10.00 на участке по улице Соболева, в районе дома №1 произведен демонтаж поврежденного участка трубы, на участке сети на пересечении улиц Докучаева и Коммунистическая ведется откачка воды в тепловых камерах, ведутся земельные работы. Ориентировочное время возобновления подачи тепла в 13.00, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что у жителей одного из многоквартирных домов на Силикатной улице в Подольске из крана потекла вода голубого цвета с резким химическим запахом. Жители дома сравнили ее с незамерзайкой и коктейлем «Голубая лагуна». Что именно там содержалось — неизвестно.