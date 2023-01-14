У жителей Подольска из крана потекла вода цвета незамерзайки «Осторожно, Москва»: у жителей Подольска из крана потекла вода цвета незамерзайки

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У жителей одного из многоквартирных домов на Силикатной улице в Подольске из крана потекла вода голубого цвета с резким химическим запахом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова очевидцев. Жители дома сравнили ее с незамерзайкой и коктейлем «Голубая лагуна». Что именно содержится в воде, неизвестно.

По данным портала, проблемы с коммунальными услугами жители дома на Силикатной улице в Подольске испытывают с ноября — тогда район остался без отопления из-за аварии на котельной, а людям предложили пользоваться обогревателями. Как только они стали пользоваться канальными нагревателями, у них пропало электричество. Теперь они столкнулись с проблемами цветной химической воды.

Ранее неправительственная экологическая организация «Комитет спасения Печоры» потребовала от властей Республики Коми ввести режим ЧС межмуниципального характера из-за слива канализации в реку Воркуту. По словам экологов, жителям села Адзьвавом рекомендовали не использовать воду из реки, в связи с чем они перешли на колодцы. Теперь в них вода закончилась и местные жители остались без водоснабжения, утверждают члены «Комитета спасения Печоры».