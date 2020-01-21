https://static.news.ru/photo/687cb8f4-3c45-11ea-821b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 14 тысяч жителей Воронежа остались без отопления, электричества и водоснабжения из-за обрыва на линии электропередачи.

Аварийное отключение в жилом комплексе „Московский квартал“ произошло с 6 утра. Обрыв на линии 10 киловольт, — сказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, устранение аварии займет несколько часов. В Воронеже сейчас 0 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что электроснабжение более 20 тысяч жилых домов было нарушено на острове Ньюфаундленд в Канаде из-за сильного снежного шторма. В некоторых областях выпало более 70 сантиметров снега. Ситуацию осложняет ураганный ветер с порывами до 42 метров в секунду. Мощный снежный шторм пришёл со стороны Атлантического океана и пока не закончился, хотя интенсивность снегопада снизилась.