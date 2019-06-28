https://static.news.ru/photo/0e056f08-9a81-11e9-b481-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Органы опеки Крыма занимаются изучением обстоятельств избиения школьницы сверстниками. 14-летнюю девочку жестоко избили несколько подростков, сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

Органы опеки Керчи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, планируется собрать комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева.

Как писал News.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту изнасилования четырьмя подростками 13-летней школьницы в Москве. История произошла 18 июня. Девушке через социальную сеть позвонил её приятель и предложил прогуляться ночью на теплотрассу. Их было пять человек: она и четверо парней.