Севастопольцы выражают свои соболезнования в связи с гибелью подводников в территориальных водах России.
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на
Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии, — подчеркнул Овсянников.
Там отметили, что произошедшее является трагедией как для Северного флота, так и для России в целом.
Ранее, как писал News.ru, произошёл пожар на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах. В результате инцидента погибли 14 человек. В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.