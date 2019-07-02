https://static.news.ru/photo/7a803036-9cf3-11e9-8769-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sev.gov.ru

Севастопольцы выражают свои соболезнования в связи с гибелью подводников в территориальных водах России.

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя. Среди них — губернатор крымского города Дмитрий Овсянников и ветераны подводного флота.

Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии, — подчеркнул Овсянников.

Там отметили, что произошедшее является трагедией как для Северного флота, так и для России в целом.

Ранее, как писал News.ru, произошёл пожар на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах. В результате инцидента погибли 14 человек. В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.