https://static.news.ru/photo/021c32ac-ae05-11e9-82f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южная оперативная таможня выявила факт незаконного ввоза в Россию 300 экзотических обезьян с территории Вьетнама. По документации, животные предназначались для зоопарков и цирков, на деле они служили для опытов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе ФТС России.

С 2017 по 2019 годы российская организация задекларировала в регионе деятельности Сочинской таможни ввоз пяти партий яванских макак. Согласно сопроводительным документам, приматов разрешалось провозить как «зоопарковых или цирковых животных». Обезьяны поставлялись в Россию регулярными рейсами авиакомпаний.

Проверка выявила, что по факту макак использовали в одном из НИИ Краснодарского края для медицинских опытов. Разрешений Россельхознадзора и СИТЕС, а также ветеринарных сертификатов на научно-исследовательскую работу с животными у компании не было. Ввоз приматов для научных целей также требовал особых условий транспортировки.

На момент проведения проверки 151 животное использовали для опытов и впоследствии усыпили. В отношении компании-импортера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Оставшиеся в живых обезьяны будут переданы в зоопарки.

Ранее News.ru писал, что на границе РФ и Казахстана задержали россиянина, который пытался провезти в личном автомобиле 26 макак. Животные находились в восьми мешках. Разрешительной документации у мужчины не было.