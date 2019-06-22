https://static.news.ru/photo/2166ca74-94e6-11e9-acf1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Власти Москвы проведут внеплановую проверку всех действующих аттракционов столицы в связи с происшествием в парке «Сокольники», в результате которого пострадали трое детей.

Проведение данного мероприятия поручено Объединению административных технических инспекций и службам департамента культуры столицы. На выполнение работ отведено двое суток, рассказали « Интерфаксу » в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Собеседник агентства отметил, что контролёры будут не только учитывать техническое состояние аттракционов, но и проверять организационно-разрешительную документацию.

Как ранее писал News.ru, СКР возбудил уголовное дело в связи с травмированием детей в «Сокольниках». В пресс-службе парка заявили, что причиной инцидента стали нарушения, допущенные персоналом при эксплуатации аттракциона.