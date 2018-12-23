Сорвалась шестая попытка спасти пермских горняков

https://news.ru/storage/news/2843b6593edefea46a56453a37abc7fd/51082b16-b078-4e08-ab22-4d954bbe40bc_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Горноспасателям в очередной раз не удалось добраться до заблокированных в пермской шахте горняков. Об этом сообщила глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Прикамья Дарья Левченко.

«Не удалась шестая попытка. Спасателей поднимают», — цитирует Левченко РИА Новости.

По информации начальника управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрея Сидорова, спасатели не добрались до места предположительного нахождения рабочих из-за высокой температуры, передаёт ТАСС.

«Спустились до 351, по-моему, метра. Отметка, которую мы хотим достичь — 365, если я не ошибаюсь. И не получилось. Это связано с температурой и задымлением», — отметил Сидоров.

Как заявил руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов, спуск спасателей к предполагаемому месту блокирования рабочих в шахте в Соликамске на данный момент невозможен «из-за изменений конструкций ствола, из-за продолжающегося горения на полке и из-за сильной задымлённости».

«Предполагаем сейчас в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в аварийную зону. А потом будут приниматься дальнейшие решения. Шансы, к сожалению, стремятся к нулю — шансы на спасение людей», — сказал Пестов.

Как сообщал News.ru, ранее спасатели также в связи с высокой температурой не смогли спуститься к горнякам в Соликамске, заблокированным из-за пожара. Поздно вечером 22 декабря отмечалось, что сотрудники МЧС снова начали производить проливку горящего ствола в руднике СКРУ-3. Также стало известно, что Ростехнадзор не провёл проверку строящейся шахты в Пермском крае, якобы из-за отставания строительной компании-подрядчика от графика работ. Глава организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, сообщил, что рабочие, скорее всего, погибли.