https://static.news.ru/photo/a3d74c9c-8eae-11e9-8128-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудили уголовное дело о продаже не зарегистрированных на территории России лекарственных препаратов через Интернет.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК (обращение незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору), — сообщил агентству « Москва » источник в правоохранительных органах.

Неизвестные через Интернет сбывали незарегистрированные лекарственные средства, которые были предназначены для лечения онкологических заболеваний. Препарат доставлял нанятый предпринимателями курьер, которого задержали 25 апреля в Алексеевском районе столицы в ходе проверочной закупки. Злоумышленники просили за лекарство неизвестного происхождения более 100 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, российские аптеки могут потерять свои лицензии из-за неправильного хранения препаратов. Этому будет содействовать новый вид инспекции, который позволит проверить условия хранения товара.