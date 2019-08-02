Эвакуацию населения объявили в деревне Ирвайн канадской провинции Альберта из-за схода с рельсов поезда с опасным грузом.
Распоряжение о срочной эвакуации распространяется на всех живущих в зоне семи километров людей, в районе объявлено чрезвычайное положение, передаёт канал
— Natasha Fatah (@NatashaFatah)
#BREAKINGThere has been a train derailment in Irvine, Alberta, just outside of Medicine Hat. There is concern about chemical exposure and now residents have been told to evacuate.
We speak to resident Jennifer Radisic, who has been forced to leave her home.
pic.twitter.com/3GyoW9ao7u August 3, 2019
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