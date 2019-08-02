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Эвакуацию населения объявили в деревне Ирвайн канадской провинции Альберта из-за схода с рельсов поезда с опасным грузом.

Распоряжение о срочной эвакуации распространяется на всех живущих в зоне семи километров людей, в районе объявлено чрезвычайное положение, передаёт канал CBC News.

Как писал News.ru, города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях Украины были отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.

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