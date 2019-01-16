Мужчина избил сына на приёме у семейного психолога

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Жительница Москвы пожаловалась в полицию на рукоприкладство со стороны супруга, тот избил сына-подростка. Пикантность бытовому конфликту придаёт то, что инцидент произошёл на приёме у семейного психолога.

Во время сеанса мужчина вдруг ударил мальчика по голове, а затем начал выкручивать ему уши, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12-летний подросток был направлен на медобследование. У него диагностировали ушибы головы.

В причинах и обстоятельствах необычного семейного конфликта разбираются правоохранители.

Ранее в Перми, как сообщал News.ru, пьяная школьница избила женщину-водителя такси. Пострадавшая получила ушибы и синяки.