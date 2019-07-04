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Бандиты из 90-х, причастные к 10 резонансным убийствам, задержаны полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемый организатор банды задержан в Крыму, где он проживал с семьёй с 2012 года. Его сообщники задержаны в Москве, Кирове и Чите... Все заключены под стражу, — рассказала она РИА...