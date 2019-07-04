Федеральная служба безопасности России задержала гражданина РФ Александра Воробьёва. Мужчину подозревают в государственной измене.
Операция, по данным силовиков, проведена 4 июля 2019 года, пишет
В рамках возбуждённого по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены, —говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Иных деталей представители ведомства не привели.
Ранее News.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Петушкова. Он подозревается по статье 275 УК (государственная измена). Петушкова арестовали 25 июня. Детали уголовного дела не раскрываются из-за его секретности.