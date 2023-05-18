В России обсудят устойчивость развития регионов ЕАЭС

Фото: Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

В Москве 24-25 мая состоится II Евразийский экономический форум, организованный Фондом Росконгресс. В рамках сессии «Евразия регионов» участники мероприятия обсудят устойчивость развития регионов ЕАЭС, их инвестиционный потенциал, современные системы образования и здравоохранения, а также создание комфортной городской среды. Форум должен помочь сформировать почву для реализации перспективных межрегиональных проектов, поспособствовать углублению технических, научных, производственных связей и найти способы решить проблемы, сдерживающие повышения качества жизни в государствах ЕАЭС.

В дискуссиях примут участие губернаторы Кемеровской области Сергей Цивилев, Ростовской области Василий Голубев, Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова, Гегаркуникской области Республики Армения Карен Саргсян, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, а также полномочный представитель президента Киргизии в Чуйской области Канат Джумагазиев. Модераторами сессии выступят заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В рамках форума состоится около 35 сессий, которые будут разделены на семь направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок Делового совета ЕАЭС. Главная цель форума — совершенствование отношений между государствами. Также в ходе мероприятия подведут итоги первого конкурса «Зеленая Евразия», направленного на поиск практик, которые смогут смягчить последствия климатических изменений.

В Минеральных Водах ранее завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка. Мероприятие посетили три тысячи человек. Среди них также были руководители и представители органов власти, бизнеса, СМИ и эксперты. На выставке также побывали гости из 14 стран.