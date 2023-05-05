В России подвели итоги первой Кавказской инвестиционной выставки

Фото: forumkavkaz.org

В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка, организованная Фондом Росконгресс. Мероприятие посетили три тысячи человек. Среди них также были руководители и представители органов власти, бизнеса, СМИ и эксперты. На выставке также побывали гости из 14 стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Абхазии, Кипра, Южной Осетии, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки. Заместитель председателя президента России Александр Новак, подводя итоги мероприятия, отметил, что в рамках выставки был подписан ряд соглашений для дальнейшего развития Северного Кавказа.

Кавказская инвестиционная выставка состоялась впервые и сразу привлекла значительное количество участников. Мы стали свидетелями живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами, состоялось несколько десятков деловых мероприятий: круглых столов, дискуссий, встреч. Подписаны соглашения, налажены новые связи. Считаю, что цель, которую ставили организаторы, достигнута, — подчеркнул Новак.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц на мероприятии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер Абхазии Кристина Озган, министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев, посол Венесуэлы Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, посол Ирана Казем Джалали, посол Таджикистана Давлатшох Гулмахмадзода и посол Катара Ахмед Нассер Дж Аль-Тани.

Главным событием выставки стала пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона». Всего состоялось более 30 мероприятий. Посетители также смогли ознакомиться с экспозицией, на которой были представлены стенды о развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа и стран. На КИВ-2023 было подписано свыше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей, а премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО.

В рамках мероприятия также была подготовлена спортивная программа. Более 300 человек приняли участие в забеге «НА ВЫСОТЕ» в Пятигорске. Старт был дан у места дуэли российского поэта Михаила Лермонтова по маршруту, проложенному по территории горы Машук.

Торжественное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки прошло 3 мая в МВЦ «МинводыЭкспо». На открытии вице-премьер Александр Новак отметил, что выставка, которая проводится впервые, станет важным событием для Кавказа и придаст дополнительный импульс развитию региона.