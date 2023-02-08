В Плехановском университете обсудят проблемы цифровой экономики

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Плехановский университет проведет V Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ». В нем примут участие 240 спикеров, среди которых будут представители государственной власти, бизнеса, научного сообщества и пяти стран. Мероприятие пройдет 16–17 февраля.

Форум станет площадкой для решения задач и вызовов, связанных с цифровой экономикой и использованием искусственного интеллекта. Помимо того, спикеры обсудят проблему развития технологического предпринимательства и достижения технологической независимости. Также эксперты затронут темы, связанные с медицинской информатикой, онлайн-образованием, подготовкой кадров для креативных индустрий и развитием техноэкономики.

Программа мероприятия включает в себя пленарную сессию с участием государственных деятелей, академическую сессию, на которой выступят академики наук, а также секции, круглые столы и выставки. В качестве спикеров выступят ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, а также представители крупных отечественных компаний, таких как МТС, Сбербанк и «Газпром».

Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум в Давосе, который прошел с 16 по 20 января, не приехали российские и китайские бизнесмены. Всего в 2023 году для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, в том числе 33 предпринимателя из США, что на 40% больше, чем 10 лет назад.