В Нижневартовске пройдет съезд команд арт-резиденций «Таврида.АРТ»

Фото: n-vartovsk.ru

С 26 по 29 сентября в Нижневартовске пройдет съезд региональных команд федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ». Накануне в арт-резиденции «Ядро» состоялось торжественное открытие съезда. 27–28 сентября участники съезда поучаствуют в образовательной программе, в рамках которой эксперты расскажут, как выстроить работу арт-резиденции, чтобы она была эффективной, привлекательной для местных творческих команд, интересной жителям и стала инструментом развития региона.

Также во время съезда будут работать воркшопы, где в командах при поддержке кураторов участники будут разрабатывать проекты совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2023 году. В конце съезда десяткам арт-резиденций будут вручены свидетельства о партнерстве с АНО «Центр развития культурных инициатив». В их число войдут арт-резиденции «Ядро», расположенная в Нижневартовске и принимающая у себя мероприятие, и «Квартира» в Сургуте.

В августе в Крыму прошел фестиваль «Таврида.АРТ». Участниками пятидневного события стали более 50 тысяч человек из 85 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, а также жители Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В программу мероприятия вошли музыкальные шоу, представления, мастер-классы, лекции и встречи с медийными персонами. Около сотни участников «Тавриды» вернулись с призами и грантами конкурса.