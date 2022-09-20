В Москве пройдет Национальный промышленный Конгресс

Фото: Пресс-служба XVII «Национального промышленного конгресса: Приоритеты развития»

5 октября 2022 года в гостиничном комплексе «Президент-отель» в Москве состоится XVII Национальный промышленный Конгресс: Приоритеты развития. Основные участники дискуссии — руководители высокотехнологичных и промышленных предприятий России, представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, зарубежные партнеры из Турции, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ. Организатором Конгресса выступил АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива».

На мероприятии обсудят меры по опережающему, социально-экономическому и научно-технологическому развитию России, обеспечению технологического суверенитета и научного превосходства. Среди ключевых вопросов: поддержка российских производителей и создание высокотехнологичных производств, импортозамещение, развитие промышленных кластеров, ускоренное внедрение цифровых технологий, формирование новых транспортно-логистических коридоров, а также сотрудничество с зарубежными партнерами.

Фото: Пресс-служба XVII «Национального промышленного конгресса: Приоритеты развития»

В программу мероприятия также включены: деловой-завтрак, бизнес-диалоги с участием представителей дружественных стран (Турция, Китай, Индия, Иран, ОАЭ), бизнес-встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам, работа выставочных экспозиций, а также заключение новых партнерских соглашений.

В качестве спикеров пленарного заседания приглашены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, а также президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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