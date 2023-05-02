В Минеральных Водах обсудят развитие туризма на Кавказе

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Ессентуки — один из крупнейших курортов России. Ставропольский край

В МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах открылась Кавказская инвестиционная выставка, организованная Фондом Росконгресс. Запланировано более 20 мероприятий, на которых обсудят вопросы развития туризма, предпринимательства, транспорта, банковского сектора, ЖКХ, промышленности и агропромышленного комплекса. В день открытия пройдут сессии «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика», «Экономические перспективы российской промышленности в СКФО», «Урбанистика + экономика. Вклад мастер-плана в экономическое развитие территорий на Кавказе». Особое внимание будет отведено цифровизации сектора ЖКХ, а также приграничному сотрудничеству и развитию животноводства.

Посетители смогут ознакомиться с выставочной экспозицией, на которой будет представлено 20 стендов регионов и стран, которые осуществляют свою деятельность на территории Северного Кавказа. Среди них — Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Абхазия и Южная Осетия. Основной зоной выставки стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ», который познакомит гостей мероприятия с дальнейшими планами по развитию Северного Кавказа и основными инвестиционными проектами.

Центральным событием первой Кавказской инвестиционной выставки станет пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона». Оно пройдет 3 мая. В этот же день состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития. В мероприятии примет участие вице-премьер и куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров ранее заявил, что привлечь бизнес и частные инвестиции для развития Северного Кавказа можно при помощи улучшения инфраструктуры региона. По его словам, представители бизнеса готовы дальше развивать ресурсы тогда, когда для этого есть подходящая база, так как создать курорт на ровном месте для предпринимателей практически невозможно.