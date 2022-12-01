Премия WEALTH Navigator Awards представила шорт-лист лауреатов

Фото: Пресс-служба WEALTH Navigator Awards

Оргкомитет премии WEALTH Navigator Awards представил шорт-лист потенциальных лауреатов в ряде категорий. Позднее жюри выберет победителя из трех отобранных для каждой номинации кандидатов. Лауреатами станут представители индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. В 2022 году премия пройдет в 14-й раз, однако в этот раз она сменила название.

В шорт-лист категории «Лучший российский банк для частных клиентов» вошли Sber Private Banking, «А-Клуб» и Газпромбанк Private Banking. Среди кандидатов на победу в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» — ВТБ, Газпромбанк и «Сбер». Звание лучшей управляющей компании могут получить «Атон-менеджмент», «Альфа-Капитал» и УК «Первая». На премию в категории «Лучшая инвестиционная компания» в 2022 году претендуют General Invest, «АТОН» и Freedom Finance. За титул «Команда года» поборются сотрудники Газпромбанка, Альфа-Банка и Банка ЗЕНИТ.

Выберет победителей в каждой из номинаций жюри, председателем которого стал управляющий партнер MEDIACRAT Арман Джилавян. Также в жюри вошли бизнесмен и меценат Александр Гафин, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк, член Российского союза промышленников и предпринимателей Темур Шакая и издатель журнала WEALTH Navigator Дарья Фигуркина.

В Москве ранее состоялась 14-я церемония вручения премии Urban Awards, которая прошла при поддержке Минстроя России и Москомстройинвеста. За прошедшие годы премия стала неотъемлемой частью и отражением эволюции российского рынка недвижимости. Urban Awards отражает ключевые явления и тренды развития индустрии в период серьезных испытаний. Последние несколько лет она функционирует в режиме «чрезвычайного положения», но при этом справилась с переходом на проектное финансирование, резкими валютными скачками и даже пандемией.