Первый канал покажет Церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

25 декабря Первый канал покажет XXVII Церемонию вручения музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Драгоценную статуэтку получат исполнители, чьи песни звучали в эфире «Русского Радио» и были названы лучшими многомиллионной аудиторией.

В этом году обладателями премии стали Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и Zivert, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Митя Фомин, Владимир Пресняков, Artik&Asti, Сергей Лазарев, Dabro, Слава и Анна Семенович, Мот, Filatov&Karas, Стас Пьеха, JONY, Марина Бриз, Emin, Anna Asti, Люся Чеботина, Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир, Ханна, Hammali&Navai.

Специальную награду от «Русского радио» получила Любовь Успенская. Также на церемонию были приглашены в качестве особых гостей Николай Носков, Стас Пьеха, Ivan и Игорь Романов. Артисты исполнили песню «Не вставай на колени», которая вызвала в зале бурные овации.

Певица и жена Владимира Преснякова Наталья Подольская ранее заявила, что ее муж и сын Артемий заслужили премию «Золотой Граммофон» за песню «Все нормально». Она отметила, что гордится полученной ее близкими наградой и всегда поддерживает их во всех начинаниях. Также артистка добавила, что Артемий сделал успех песни на 70%, так как снялся в главной роли для клипа и успешно выступал под нее на сцене с отцом.