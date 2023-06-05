Названы финалисты литературного конкурса «Класс!» На книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов конкурса «Класс!»

Фото: Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

В рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» были названы имена 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса для учеников 8–11-х классов «Класс!», который проводится при поддержке Минцифры и Президентского фонда культурных инициатив. Школьники представили небольшие рассказы на одну из заданных тем, придуманных членами жюри и одним из победителей прошлого сезона. Члены жюри, писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер, отобрали лучшие рассказы из 130 произведений, которые стали региональными победителями.

В конкурсе этого года много добрых, теплых рассказов. Несмотря на ученическую неумелость, веришь и сюжетам, и чувствам. Еще порадовало, что участники конкурса явно читают серьезную прозу. Это ощущается в понимании некоторых приемов, в попытке их применить на практике, в стремлении к артистизму, ритму, монтажу. С интересом пообщаюсь с такими авторами на мастерской, — подчеркнула Славникова.

Объявление финалистов прошло в театре «РэПэТэ». На сцене представили мини-постановку по историям финалистов четвертого сезона Андрея Ватутина из Красноярского кря и Виктории Крыловой из Тюменской области.

В пятом сезоне конкурса приняли участие более 13 тысяч школьников из 73 регионов России. Впервые в финал прошли ученики из Алтайского края, Ивановской, Кировской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Пензенской, Томской, Челябинской областей, а также из Республики Мордовия, Чеченской Республики и Республики Чувашия. Особенно отличились Москва, Санкт-Петербург и Пермь: все три региональных победителя прошли в следующий этап.

Осенью финалисты встретятся в Москве. Они смогут познакомиться, принять участие в творческих мастерских, а также узнают имена шести победителей на церемонии награждения, которая состоится в рамках Московской международной книжной ярмарки.

В Москве на Красной площади 2 июня открылся большой книжный фестиваль. В этом году главный праздник книги и чтения проходит в девятый раз. Свои новинки на фестивале представили около 400 издательств, среди которых флагманы книжного рынка, а также издатели из 56 российских регионов и Белоруссии.