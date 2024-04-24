На ВДНХ подвели итоги национальной премии «Россия — мои горизонты»

Фото: Пресс-служба премии «Россия — мои горизонты»

В Москве на ВДНХ 23 апреля подвели итоги Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты». Организатором выступил Фонд гуманитарных проектов, федеральный оператор программы «Билет в будущее».

Участниками стали педагоги, авторы корпоративных практик, научных работ в области профориентации и индивидуальных школьных проектов. Главным критерием участия было то, что проекты должны помочь школьникам выбрать будущую профессию.

Премия «Россия — мои горизонты» призвана отметить тех, кто помогает молодым людям осознанно подойти к выбору профессии, а также предоставляет им возможность получить новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем. Уверен, что премия станет одним из движущих факторов дальнейшего развития столь важного для нашей страны и образования дела, как профориентация, — отметил руководитель фонда Иван Есин.

Победителем в номинации «Лучший профориентационный проект 2023 года» стала организатор Юлия Пивоварова из Ростовской области, в номинации «Лучший партнерский проект в рамках Единой модели профориентации» — VK, в номинации «Лучшая компания-работодатель» выиграло ОАО «РЖД». Победителем в номинации «Лучший образовательный проект о профессиях» стало ГБОУ «Школа № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга», а комитет по туризму Москвы обошел в номинации «Лучший проект в сфере дополнительного образования». Всего было подано больше трех тысяч заявок со всей страны, из которых в шорт-лист вошли более 70 проектов.

Ранее во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошла церемония награждения премией «Рейтинга Букмекеров — 2024». Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссером которого выступил Денис Цыганков.