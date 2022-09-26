На Алтае пройдет экологический форум «Нить природы» Экологический форум «Нить природы» пройдёт на Алтае с 30 сентября по 1 октября

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В Горно-Алтайске с 30 сентября по 1 октября пройдет экологический форум «Нить природы». мероприятие состоится при информационной поддержке «Русской Медиагруппы». Участниками форума станут лидеры мнений, ведущие политики и общественные организации в области экологии, культуры, образования, туризма и сохранения природы.

«Русская Медиагруппа» рада поддержать Алтайский экологический форум «Нить природы». Наши медийные возможности позволят донести до самой широкой аудитории идеи и решения, озвученные на площадке форума, и рассказать, как много делается в нашей стране для сохранения окружающей среды и насколько в этом деле важна вовлеченность каждого, — заявил управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Деловая программа мероприятия включает в себя пленарное заседание «Экология мышления» и стратегические сессии: «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Кодекс туриста» и «Республика Алтай — территория Ноосферного развития».

Организатором форума выступил Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Ранее на встрече с участниками экологического форума, который проходил на Камчатке, президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов. Глава государства выразил сожаление, что движение когда-то «сошло на нет». По его мнению, это было доброе и достаточно профессионально хорошо организованное, где работало много энтузиастов.